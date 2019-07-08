Авиасообщение между Россией и Грузией официально прервано, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

С 8 июля начал действовать запрет на прямые рейсы с Грузией, который 21 июня подписал президент России Владимир Путин.

Теперь все, кто покупал билеты на рейсы из России могут вернуть за них деньги либо же обменять их на другие направления.

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что из-за запрета на перелёты Россия может потерять около трёх миллиардов рублей недополученной прибыли. Теперь, возможно, правительство будет вынуждено компенсировать авиакомпаниям эти убытки.

Напомним, что запрет был подписан российской стороной после начала в Грузии антироссийских акций протеста.

Дмитрий Шевченко