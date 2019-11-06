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Пользователей Android предупредили об очередной угрозе

телефон

Более 8 млн пользователей подцепили новый вирус на свои устройства, сообщает DEITA.RU.

Компания-разработчик антивируса ESET обнаружила в магазине приложений Google Play (для всех смартфонов на Android) множество приложений с вирусами. Об этом сообщает автор канала Android+ в Яндекс.Дзен.

Так, чаще всего, вирусами были заражены приложения с играми, онлайн радио и программами для скачивания музыки на устройство. Сам вирус не самый опасный и сильный из возможных: он просто внедрялся в телефон и показывал рекламу на разных страницах. Так, баннеры можно было увидеть даже во владке меню и в верхней шторке.

Чтобы избавиться от вируса необходимо сохранить все необходимые данные с телефона и затем сбросить настройки до заводских.

Елена Миронова

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