В России хотят ввести административное наказание за посещение запрещенных интернет-сайтов, сообщает DEITA.RU. С такой идеей выступил министр юстиции Александр Коновалов.

Как пишет РГ, чиновник предложил разделить интернет на две зоны: черную и белую. По его мнению, белая зона должна быть законной, где хороший, качественный, но главное — безопасный контент. Черная же зона — опасная территория, которую невозможно контролировать.

Посещение черной зоны должно стать наказуемым, но только в том случае, если человек сознательно заходит на ресурсы, которые распространяют информацию об экстремизме, терроризме, наркотика и так далее.

Стоит отметить, что владелец сайта сам должен будет стать инициатором получения так называемой лицензии, которая будет подтверждать наличие на ресурсе качественной безопасной информации.

Екатерина Брязгунова