Популярный мессенджер WhatsApp собирается в ближайшем будущем отказаться от привязки к мобильному телефону, сообщает DEITA.RU.

По информации российских медиа, на данный момент разрабатывается специальная платформа, которая позволит входить в свой аккаунт даже тогда, когда выключен смартфон.

Отмечается, что при работе платформы можно будет пользоваться WhatsApp на компьютере, когда сел телефон. По словам Елены, она очень много общается по WhatsApp, поэтому с нетерпением ждет модернизации мессенджера.

Точные сроки обновления WhatsApp не известны. Платформа находится еще на стадии разработки.

Екатерина Брязгунова