Компания признала наличие проблем, сообщает DEITA.RU.



Пользователи мобильное сети «Билайн» фактически остались без связи. Проблемы с сетью наблюдались 13 июля днем по московскому времени.

Как пишут «Ведомости», на отсутствие связи жаловались жители сразу нескольких российских регионов: Москва, Екатеринюург, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Казань и Воронеж. Кроме невозможности сделать звонок, некоторые пользователи жаловались на отсутствие интернета и сервисов оператора.

В «Билайне» проблему признали. По словам представителя компании, это произошло из-за короткого замыкания в системе кондиционирования. Из строя вышло несколько базовых станций.

Елена Миронова