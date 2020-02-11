Пользователи соцсетей обсуждают наряд Зеленской для встречи с Папой Римским

Елена Зеленская,супруга украинского президента, выложила в свой Инстаграм фото со встречи с Папой Римским, сообщает ИА DEITA.RU. На встречу первая леди пришла в черном.



Пользователи соцсетей задались вопросом – почему жена Зеленского выбрала такой траурный наряд, пишет РИА «ФАН». У многих ее выбор вызвал недоумение.

Однако оказалось, что выбранный для встречи с понтификом наряд полностью соответствует протоколу. Черное платье и кружево на голове символизируют траур по утрате светской власти Папой Римским.

Ранее сообщалось о том, что Елена Зеленская вызвала бурное обсуждение своего наряда для встречи с японским императором. Первая леди выбрала платье лимонного цвета, а ведь этот цвет могут носить только члены императорской семьи.