Новости
Пользователи соцсетей обсуждают наряд Зеленской для встречи с Папой Римским
11 Февраль 2020, 05:00
Инвалид, ушедший на могилу к коту, потерялся в Ленинградской области
11 Февраль 2020, 04:15
Водителям напомнили о трех ошибках при замене масла
11 Февраль 2020, 03:30
Автолюбителям сказали, может ли инспектор эвакуировать авто из-за отсутствия документов
11 Февраль 2020, 02:45
Юрист сказал, как магазины обманывают пенсионеров
11 Февраль 2020, 01:15
Защитник прав автомобилистов раскрыл причину повышения штрафов
11 Февраль 2020, 00:30
Эксперт: Губернаторы не хотят губить карьеру «Единой Россией»
10 Февраль 2020, 23:45
Народное средство профилактики бессильно перед коронавирусом
10 Февраль 2020, 23:15
Пользователи соцсетей обсуждают наряд Зеленской для встречи с Папой Римским
Первая леди Украины нарядилась в черный цвет
Елена Зеленская,супруга украинского президента, выложила в
свой Инстаграм фото со встречи с Папой Римским, сообщает ИА DEITA.RU. На
встречу первая леди пришла в черном.
Пользователи соцсетей задались вопросом – почему жена Зеленского выбрала такой траурный наряд, пишет РИА «ФАН». У многих ее выбор вызвал недоумение.
Однако оказалось, что выбранный для встречи с понтификом наряд полностью соответствует протоколу. Черное платье и кружево на голове символизируют траур по утрате светской власти Папой Римским.
Ранее сообщалось о том, что Елена Зеленская вызвала бурное обсуждение своего наряда для встречи с японским императором. Первая леди выбрала платье лимонного цвета, а ведь этот цвет могут носить только члены императорской семьи.