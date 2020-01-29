Пользователи соцсетей подытожили, чем запомнится январь 2020

Карикатура с кратким дайджестом самых резонансных новостей появилась на англоязычном портале SunStar, сообщает DEITA.RU.



В качестве автора изображения указал некий josva, штатный карикатурист издания. Злободневная картинка разлетелась по развлекательным порталам и соцсетям, в том числе в русскоязычном сегменте интернета.

Каждая буква в названии месяца оформлена в соответствии с тем или иным событием, активно обсуждавшимся в СМИ в течение января.

J: пожары, охватившие Австралию и нанесшие огромный вред экономике и экологии.

A: извержение вулкана на Филиппинах.

N: вооруженный конфликт между Ираном и США. И между буквами сверху: крушение украинского Boeing около Тегерана, более 170 погибших.

U: землетрясение в Турции.

A: наводнение в Индонезии.

R: коронавирус, появившийся в Китае.

Y: гибель баскетболиста Коба Брайанта в авиакатастрофе.

Пользователи соцсетей отмечают, что еще рано формировать итоги – в оставшиеся дни месяца еще может произойти что-то, достойное включения в этот список. Кроме того, многие вспомнили, что 2020 – високосный год, который, согласно многим приметам, непременно должен быть отмечен плохими событиями.

Елена Кот

Фото sunstar.com.ph