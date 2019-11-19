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Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Пользователи соцсетей в шоке от выходки многодетной матери

Салон автомобиля

Женщина посадила сына за руль машины на 130 км/ч, сообщает DEITA.RU.

В Сети появилось видео из Набережных Челнов с необычным водителем: машиной на скорости 130 км/ч рулил 6-летний ребенок. Скандальный ролик сняла его мать.

Как стало известно позже, женщина сама посадила сына за руль. На возмущения пользователей соцсетей мать ответила: не видит в этом ничего страшного. Также выяснилось, что мальчик водит с 4 лет, так что в свои 6 лет мать спокойно доверяет ему машину на такой скорости.

Напомним, эта же женщина не так давно уже становилась героиней скандала. Тогда она пустила порулить младенца. ГИБДД оштрафовали ее на 5 с лишним тысяч рублей. Какое наказание последует на этот раз – неизвестно.

Елена Миронова

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