Хакеры научились взламывать переписку в популярном мессенджере, сообщает DEITA.RU.

Эксперты портала Check Point Research нашли уязвимости в работе WhatsApp. По их мнению, дыры в безопасности приложения дают возможность злоумышленникам изменять текст переписки пользователей.

Подобные примеры уже были замечены специалистами в групповых чатах и личных сообщениях. В частности, мошенники могут использовать цитирование с целью введения в заблуждение собеседника.

При этом, как утверждают эксперты, которые нашли уязвимость, разработчики WhatsApp уже знают о существующих проблемах, но пока смогли исправить лишь третью часть всех проблем.

Дмитрий Шевченко