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Пользователи жалуются на сбои в популярных соцсетях

техника, электроника, компьютер, ПК, мышка, клавиатура, кружка

Обитатели Instagram и Facebook все чаще жалуются на технические неполадки в этих соцсетях, сообщает DEITA.RU.

Так, по статистике портала Downdetector, пользователи со всего мира регулярно сталкиваются с проблемами в популярных соцсетях.

Граждане США, Германии и Великобритании жалуются на перебои в новостной ленте Instagram, проблемах с её загрузкой и обновлением.

Работой Facebook недовольны американцы, немцы, французы и японцы. Они сетуют на работу с новостной лентой. Довольно часто отмечается «падение» популярного сервиса.

Напомним, недавно портал Superjob провел опрос, который выявил, что 8 из 10 родителей запрещают своим детям пользоваться социальными сетями. Большинство респондентов заявило, что заводить странички в интернете можно не ранее, чем с 16 лет. Примечательно, что чем выше был доход опрошенных, тем больше они были уверены, что соцсети – развлечение только для совершеннолетних.

Александра Маслова  

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