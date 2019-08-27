Пользователи Facebook пожаловались на массовый сбой работы в социальной сети, сообщает DEITA.RU. На проблемы жалуются не только россияне, но и европейцы.



По имеющейся информации сервиса Downdetector, сбой случился в понедельник, 26 августа, в 21 час 30 минут, если говорить о московском времени.

Граждане России, США и Канады жаловались на невозможность войти в свой аккаунт. Более того, не прогружалась ни лента новостей, ни фотографии.

Стоит отметить, что любой сбой в социальных сетях плохо сказывается на обществе, так как многие ведут деловую переписку и работают в Facebook.

Екатерина Брязгунова