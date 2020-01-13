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Пользу длинных выходных нашли в Общественной палате

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Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов считает полезными длинные выходные, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА Новости, по мнению члена Общественной палаты, длинные выходные дают многим людям единственную возможность заняться собой и не связанными с ежедневной работой вещами.

«О вещах, которые относятся к людям, их нужно спрашивать. Важно понимать, что люди действительно хотят. Для многих новогодние праздники стали отдушиной, когда можно заниматься собой, какими-то вещами, не связанными с каждодневной работой. Всегда есть два мнения: надо-не надо оставлять праздники, надо или не надо работать 31 декабря», - сказал Кирьянов РИА Новости.

Как отметил член Общественной палаты, многие уезжают отдыхать в регионы, на море, в другие страны, работать на дачи. «Это важно для психологического здоровья людей. Сокращать ни в коем случае не надо. Никакой производительности не будет, если человек будет работать в режиме робота. И новогодние, и майские праздники помогают от этого отойти», - подчеркнул Артем Кирьянов.

Дмитрий Санников

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