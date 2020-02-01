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Пользу родов и вред кофе опровергли врачи

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Многие годами верили в стереотипы

Врачи опровергли популярные заблуждения насчет здоровья, сообщает DEITA.RU. популярные мифы развенчали диетолог, дерматолог и нейрохирург.

Как пишет Life, главным заблуждением можно считать вред кофе. Врач-диетолог заверил: напиток можно даже считать полезным: он выводит из организма токсины и мешает всасыванию вредных веществ.

Миф №2 развенчал нейрохирург. Оказывается, сколиоз не может появиться из-за сидения за компьютером – это заболевание врожденное. Неправильная посадка за столом может только раньше проявить болезнь. Также бороться с искривлением нельзя с помощью корсета или физкультуры – поможет только операция.

Третий миф – польза родов. Врач акушер-гинеколог опроверг этот миф: беременность и роды негативно сказываются на здоровье женщины. Единственная польза – для эндокринной системы.

Дерматолог, в свою очередь, разрешил юным девушкам краситься: макияж защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды. Важно только не забывать смывать его перед сном.

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