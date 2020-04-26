telegr wh call

Новости

Пользу создания единой системы контроля за нарушениями ПДД оценил эксперт

26 Апрель 2020, 06:15

Небоевые потери: коронавирус и алкоголь выкашивают бойцов ВСУ на Донбассе

26 Апрель 2020, 05:19

Россиян призвали отказаться от секса во время пандемии коронавируса

26 Апрель 2020, 04:21

Минометную мину нашли во время планового осмотра магистрали

26 Апрель 2020, 03:11

Новую льготу для малого бизнеса утвердил Мишустин

26 Апрель 2020, 02:15

Губернатор похудел из-за коронавируса

26 Апрель 2020, 01:23

Плановый прием в частные клиники предложила вернуть «Опора России»

26 Апрель 2020, 00:25

Коронавирус проник в Госдуму

25 Апрель 2020, 22:51

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Пользу создания единой системы контроля за нарушениями ПДД оценил эксперт

камера

Федеральная система может позитивно сказаться на некоторых моментах

Пётр Шкуматов, координатор движения «Синие ведёрки» подчеркнул позитивные моменты в идее введения единой системы контроля за правонарушениями на дорогах федерального масштаба, отмечает ИА DEITA.RU.

Федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности создал прототип системы, которая может функционировать на территории всей страны. Система устроена таким образом, что будет собирать данные с придорожных камер по всей России.

Пётр Шкуматов полагает, что количество неправомерных взысканий благодаря системе снизится, тогда как на текущий момент региональные власти и владельцы камер заинтересованы, чтобы в объектив попало как можно больше нарушений ПДД, за которые можно взыскать штрафы, пишет «Парламентская газета».

Единая система может уберечь от неправомерных взысканий, а также от установки камер в местах, которые наиболее выгодны бизнесменам, однако не в полной мере, полагает специалист.

Кроме того, единая федеральная система может повлиять на безопасность персональных данных в лучшую сторону.

Читайте также:

Справку об отсутствии коронавируса рекомендовала возить с собой ГИБДД

Теперь с фоторадаром: приморских водителей будут контролировать жёстче

Не тихая «Тихая»: Грохот аварии разбудил жителей Владивостока

Софья Корф

Популярное

«На ноготочки не записываю»: салоны красоты снова закроют на Дальнем Востоке

Любовь Дарькина стала старше

Банки будут блокировать счета без объяснения причин

Готовьте койкоместа к 14 мая: Мишустин дал поручение Приморью
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...