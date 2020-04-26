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Пользу создания единой системы контроля за нарушениями ПДД оценил эксперт
Федеральная система может позитивно сказаться на некоторых моментах
Пётр Шкуматов, координатор движения «Синие ведёрки» подчеркнул позитивные моменты в идее введения единой системы контроля за правонарушениями на дорогах федерального масштаба, отмечает ИА DEITA.RU.
Федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности создал прототип системы, которая может функционировать на территории всей страны. Система устроена таким образом, что будет собирать данные с придорожных камер по всей России.
Пётр Шкуматов полагает, что количество неправомерных взысканий благодаря системе снизится, тогда как на текущий момент региональные власти и владельцы камер заинтересованы, чтобы в объектив попало как можно больше нарушений ПДД, за которые можно взыскать штрафы, пишет «Парламентская газета».
Единая система может уберечь от неправомерных взысканий, а также от установки камер в местах, которые наиболее выгодны бизнесменам, однако не в полной мере, полагает специалист.
Кроме того, единая федеральная система может повлиять на безопасность персональных данных в лучшую сторону.