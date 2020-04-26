Пользу создания единой системы контроля за нарушениями ПДД оценил эксперт

Пётр Шкуматов, координатор движения «Синие ведёрки» подчеркнул позитивные моменты в идее введения единой системы контроля за правонарушениями на дорогах федерального масштаба, отмечает ИА DEITA.RU.



Федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности создал прототип системы, которая может функционировать на территории всей страны. Система устроена таким образом, что будет собирать данные с придорожных камер по всей России.

Пётр Шкуматов полагает, что количество неправомерных взысканий благодаря системе снизится, тогда как на текущий момент региональные власти и владельцы камер заинтересованы, чтобы в объектив попало как можно больше нарушений ПДД, за которые можно взыскать штрафы, пишет «Парламентская газета».

Единая система может уберечь от неправомерных взысканий, а также от установки камер в местах, которые наиболее выгодны бизнесменам, однако не в полной мере, полагает специалист.

Кроме того, единая федеральная система может повлиять на безопасность персональных данных в лучшую сторону.