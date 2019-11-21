Помесячную отчетность чиновников хотят ввести в России

Личную отчетность всех чиновников о проделанной работе (помесячно) и отчет о всех материальных поощрениях за прошедший месяц предлагают ввести в России, сообщает DEITA.RU по материалам РОИ.

Петиция об этом появилась на сайте «Российская общественная инициатива». Автор обращает внимание на то, что в одной и той же бюджетной организации окладная часть не соответствует трудоемкости специальности и должности. Например, старший специалист, или помощник руководителя зачастую выполняют весь объем работ, который должен выполняться непосредственно руководителем или начальником. Но оплата труда таких сотрудников в десятки, а то и сотни раз меньше, чем у чиновников или начальников.

Автор инициативы предлагает обязать сотрудников всех организаций, получающих в качестве оплаты труда бюджетные деньги, ежемесячно составлять отчет о проделанной работе на месте, с подробным описанием всех решенных вопросов и описание планов на следующий месяц. Так же подробно отчитываться о сумме, полученной из бюджета, за свою работу в качестве оплаты за прошедший период (месяц). Этот отчет должен быть выложен в открытом доступе, в сети интернет, на отдельном федеральном сайте, посвященный только этой тематике.

По мнению автора инициативы, россияне получат возможность подробно видеть и понимать объем работ, выполняемый чиновниками и управленцами на местах, и оплату их труда, за проделанную работу. Тем самым, каждый гражданин, как источник власти, сможет контролировать функциональность должностных лиц, и предпринимать меры к замене таковых в случае неэффективной работы чиновника, или повышенных трат на его оплату труда из бюджета. Обязательство по предоставлению отчета должно распространяться на всех госслужащих без исключения, вплоть до высшего руководства и Президента РФ.

За рассмотрение решения на федеральном уровне на сайте РОИ голосуют со скоростью 49 голосов в час.

Дмитрий Санников