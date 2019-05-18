Жительница Екатеринбурга получила в детском саду очень неоднозначное благодарственное письмо, сообщает DEITA.RU.

«Желаем вам дальше не оставаться равнодушными к жизни группы и детского сада, любить и поминать своих детей», — такими весьма странными пожеланиями администрация поздравила мать с окончанием очередного учебного года.

Отмечается, что перед тем как выложить документ в Facebook, женщина удалила все выходные данные, поэтому определить, в каком именно дошкольном учреждении произошел курьезные случай с нотками черного юмора, невозможно.





Пользователи соцсетей уверяют, что скорее всего это не что иное, как опечатка, и вместо «поминать» хотели написать «понимать». В свою очередь, гражданка, получившая благодарность, отказалась поМинать администрацию. «А нам вот грамоту вручили. Правда, мы теперь ее, наверное, сожжем. За такие-то пожелания…» — приводит ее слова URA.RU.

Екатерина Брязгунова