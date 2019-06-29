Есть шесть негласных правил среди автомобилистов на дорогах, о которых стоит помнить, сообщает DEITA.RU.

Взаимопонимание между водителями и внимание. Они позволят избежать ДТП. Например, случаев, когда рассеянный водитель слишком поздно понял, что его пропускают, и столкнулся с уже начавшим движение вторым водителем. Чтобы избежать таких инцидентов, показывайте жестами или сигналами фар, что вы пропускаете его. А в качестве благодарности можно улыбнуться и кивнуть.

Вежливость – тоже важная черта. Не выражайте агрессию в манере вождения, чтобы не создавать рискованных ситуаций. Спокойствие и сдержанность помогут избежать многих неприятных сцен и проблем как с другими водителями, так и с ГИБДД.

Зелёный сигнал светофора. Не двигайтесь с места сразу, не посмотрев по сторонам. Иначе можно и на пешехода спешащего наткнуться, и машину повредить, свою или чужую. Спешка здесь неуместна.

Правильная парковка автомобиля. Убедитесь, что не доставили неудобств другим автолюбителям и пешеходам. Лучше задержаться и выбрать оптимальное место, чем получить потом разборки или, в худшем случае, повреждения авто.

Предупреждение о опасности – предупреждайте других водителей, если заметили опасность. Аварийной сигнализацией, например.

Стремление к совершенству – не относитесь к вождению безответственно, не игнорируйте ПДД, осваивайте искусство вождения лучше – и ваша жизнь станет приятнее и безопаснее.

Анастасия Туркова