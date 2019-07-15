Российские регионы проводят эксперимент по привлечению к сбору данных о состоянии здоровья населения и к оказанию доврачебной помощи работников «Почты России», сообщает DEITA.RU.

Проект запланирован или уже реализуется в восьми российских регионах. Предполагается, что почтальоны будут опрашивать граждан, в какой медицинской помощи они нуждаются, и сообщать эти сведения в медицинские учреждения. На основании этого районные больницы смогут тщательнее планировать деятельность и состав выездных врачебных бригад.

Как отмечает портал российского врача «Медицинский вестник», член комитета Государственной Думы по охране здоровья Борис Менделевич поставил под сомнение эффективность эксперимента. По словам парламентария, главные проблемы отечественного здравоохранения - отсутствие узких специалистов и высокотехнологичного оборудования. Ну а сбор почтальонами информации о состоянии здоровья населения вообще сомнителен. Они ведь не являются медицинскими работниками и не обязаны сохранять врачебную тайну.

Ранее сообщалось о том, что самостоятельный прием пациентов медицинскими сестрами будет вестись во всех регионах России. По замыслу реформаторов здравоохранения, больные с хроническими заболеваниями, которым необходимо получить рецепт на лекарственный препарат, пройти обследование, сразу направляются к медицинской сестре. Другие, с обострениями хронических заболеваний, – к врачу общей практики. Несмотря на бравурные заявления, делается это не от хорошей жизни, а от нехватки врачей.

Дмитрий Санников