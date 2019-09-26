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Помогать найти работу будут только женщинам
26 Сентябрь 2019, 18:30
Слабому полу помогут трудоустроиться, сообщает DEITA.RU.
Исходя из данных проекта федерального бюджета стало ясно, что в следующем году на помощь женщинам при поиске работы выделят 37,4 миллиарда рублей.
При этом, в последующий год сумма на эти цели будут только расти. Предполагается, что они пойдут на создание новых рабочих мест, куда смогут устроиться молодые матери только вышедшие из декрета.
Таким образом, проекта носит в себе и демографические цели.
Дмитрий Шевченко
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