«Помогите» — новый развод у банкоматов набирает популярность

Находясь возле банкомата, не стоит терять бдительность, жадные до наживы ребята могут поджидать свою жертву и там, сообщает DEITA.RU

Многим известен развод мошенников с «найденным» кошельком. Прохожий видит, казалось бы, бесхозный кошелёк, и поднимает его. Тут же, будто из ниоткуда появляются «свидетель» увиденного и предлагает поделить добычу пополам. При этом сам кошелёк остаётся у жертвы. Далее появляются новые действующие лица спектакля, заявляя, что один из них – хозяин кошелька, и требуют находку себе. Когда портмоне попадает в руки «хозяина», он начинает говорить, что в кошельке было вдвое больше денег, и буквально выбивает купюры у жертвы развода.

В нынешний век безналичной оплаты покупок мошенничество модифицировалось и проводится с банковскими картами.

Когда жертва подходит к банкомату, она обнаруживает, что в банкомате «забыли» карту. Устройство пищит, а владелец карты просит передать забытую вещь. Однако тут уже и следует насторожиться.

Желательно не вынимать карту, и не передавать тому, кто просит помощи. Также не следует нажимать на клавиши банкомата. Описанные действия опасны тем, что на устройстве и карте появятся отпечатки пальцев жертвы, что будет очень кстати для мошенников.

Аферисты будут утверждать, что жертва – последний человек, кто держал карту в руках, а на счету было гораздо больше денег. При этом найдутся «очевидцы», которые будут заодно с мошенником, и будут готовы всё подтвердить.

Когда банкомат сигнализирует о том, что стоит срочно вынуть карту, не стоит переживать. Писк банкомата и ситуация суеты играет на руку мошенникам. Лучше найти другой банкомат, чем остаться должником для нечестных людей.

Софья Корф