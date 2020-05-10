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«Помогите Сбербанку» - депутат ЛДПР рассказал ЦБ о проблеме с банковскими картами
Депутат написал письмо Эльвире Набиуллиной
Депутат Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев предложил Эльвире Набиуллиной рассмотреть вопрос о том, чтобы помочь Сбербанку проводить платежи по просроченным банковским картам, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщает ТАСС, в своем письме Зайцев ссылается на обращения держателей карт Сбербанка. Депутат отмечает, что Сбербанк не соблюдает рекомендаций регулрятора по обслуживанию банковских карт с истекшим сроком действия. Отметим, что такая мера была предложена в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.
В письме представитель ЛДПР говорит о том, что Сбербанк имеет технические сложности с исполнением этой рекомендации и просит руководство Банка России рассмотреть вопрос помощи финансовой организации именно с технической стороны.