Помощник Бари Алибасова сообщил о его исчезновении

Известный российский продюсер Бари Алибасов таинственным образом исчез, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Пятый канал".

О том, что музыкальный деятель подозрительно давно не выходил на связь рассказал СМИ его менеджер Вадим Горожанкин.

Примечательно, что, как отмечает помощник продюсера, Алибасов пропал накануне своего дня рождения — 6 июня ему исполнилось 73 года.

По словам Горожанкина, подобное поведение не свойственно его начальнику и ранее он не исчезал на долгое время, никого не предупреждая о своих планах.