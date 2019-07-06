Гражданин РФ, которого задержали за госизмену – помощник полпреда президента, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Именно о нем говорили в ФСБ в связи с фактом о задержании в пятницу. Подозреваемого зовут Александр Воробьев, он занимал должность помощника полпреда президента в Уральском ФО. Назначение на должность он получил год назад: в июле 2018 года, и стал действительным государственным советником третьего класса. Ему удалось получить благодарственное письмо от президента.

Ранее Воробьев трудился в управлении федеральной регистрационной службы по Калининградской области и в региональном правительстве, был федеральным инспектором в Карелии.

Ходатайство следствия об аресте Воробьева по решению суда будет рассмотрено в закрытом режиме, а сам обвиняемый присутствует в зале суда в камуфляжной маске, закрывающей лицо. Подробности и детали по причинам задержания не раскрываются.

Сейчас Воробьеву грозит 12 - 20 лет лишения свободы и, возможно, штраф до 500 тысяч руб.

Анастасия Туркова