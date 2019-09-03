График президента теперь известен по дням, сообщает DEITA.RU. После пленарного заседания запланирован турнир по дзюдо между первыми лицами государств.



Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал журналистам о том, какие планы у Владимира Путина на ВЭФ. В «Российской газете» опубликовано расписание президента во Владивостоке по дням.

4 сентября

Так, юбилейный Восточный экономический форум начнется 4 сентября. Именно тогда первый борт прилетит в международный аэропорт Владивосток. Предположительно, сразу после приземления Владимир Путин отправится в Большой Камень на Судостроительный комплекс «Звезда». Вместе с ним ССК посетит премьер-министр Индии Нарендра Моди. Лидеры стран осмотрят завод, а также пообщаются с рабочими судоверфи.

В этот день российский президент проведет переговоры с премьер-министром Индии. Среди тем для обсуждения - вопросы развития особо привилегированного стратегического партнерства, включая взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в области безопасности и военно-технического сотрудничества. Кроме того, предполагается подписание ряда документов.

Вечером Путин и Моди прогуляются по улице Дальнего Востока на территории ДВФУ и проведут ужин тет-а-тет в сопровождении только переводчиков.

В этот же день Владимир Путин проведет заседание президиума Госсовета «О национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года».

5 сентября

5 сентября Владимир Путин проведет пленарное заседание ВЭФ. Главная тема - развитие российского Дальнего Востока, а также приглашение инвесторам активно вкладывать. Кроме того, Владимир Путин затронет тему стабильности в АТР и принципы свободной торговли на основе норм ВТО.

Перед пленаркой российский президент проведет рабочий завтрак с иностранными коллегами: президентом Монголии, премьер-министрами Индии, Малайзии и Японии. После пленарного заседания запланирован турнир по дзюдо между первыми лицами государств.

Позже пройдут двусторонние встречи Владимира Путина с премьерами Малайзии и Японии. Особенно интересна вторая встреча. Тема будет посвящена, в том числе, и заключению мирного договора.

6 сентября

В этот день Владимир Путин встретится с представителями общественности Дальнего Востока для того, чтобы обсудить вопросы развития региона. Время и место встречи помощник президента не разглашает.

В этот же день президент покинет Владивосток.

Елена Миронова