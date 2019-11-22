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Помощник Путина сказал, как оживить российскую экономику
Есть три группы мер, который надо принять властям, сообщает
DEITA.RU.
Помощник российского президента Андрей Белоусов рассказал журналистам о том, как улучшить состояние экономики. Для это есть три группы мер, пишет РБК.
Первая группа – ключевая ставка ЦБ. Вернее, ее понижение до уровня хотя бы 5%. Это позволит удешевить кредиты.
Вторая группа мер – улучшение климата для инвесторов. В этом, по мнению Белоусова, поможет регуляторная гильотина, а также защита бизнеса от давления силовиков.
Наконец, третья группа, – повышение доступности технологий и создание качественных кадров для российской экономики.
Елена Миронова