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Помощник Путина сказал, как оживить российскую экономику

Путин

Есть три группы мер, который надо принять властям, сообщает DEITA.RU.

Помощник российского президента Андрей Белоусов рассказал журналистам о том, как улучшить состояние экономики. Для это есть три группы мер, пишет РБК.

Первая группа – ключевая ставка ЦБ. Вернее, ее понижение до уровня хотя бы 5%. Это позволит удешевить кредиты.

Вторая группа мер – улучшение климата для инвесторов. В этом, по мнению Белоусова, поможет регуляторная гильотина, а также защита бизнеса от давления силовиков.

Наконец, третья группа, – повышение доступности технологий и создание качественных кадров для российской экономики.

Елена Миронова

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