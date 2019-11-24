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«Помрет пол-России» — идея депутата возмутила россиян
Идея введения сухого закона на территории Подмосковья возмутила россиян, сообщает DEITA.RU.
Российские СМИ опубликовали информацию о том, что народный избранник Совета депутатов городского округа Щелково Алексей Яковлев предложил ввести запрет на реализацию алкоголя. Подобная акция в стране уже проводилась и получила название сухого закона.
По мнению депутата, подобная мера позволит сократить число совершаемых преступлений, повысить безопасность горожан и повысить привлекательность Щелково.
Подобная мера вызвала бурные протесты среди граждан. Они их высказали в первую очередь в Сети.
«При Горбаче мы это уже проходили. Давайте. Начнут опять гнать всякое и травиться. Перемрет пол-России, им это и надо»
«И будет народ дома самогон гонять, впрочем, как и гоняет!»
«Запретить все: сигареты, алкоголь и интернет! Больше проблем в стране нет! Сажать, как за наркотики!»
«Сам он сто пудов кодирован и его жаба душит что другим можно!!!»
«Вот... Все повторяется. Алкоголь станет валютой, а потом... У народа терпение лопнет…»
«Опять вырубят все сады и виноградники, затем... И опять все по кругу…»
«А потом кушать запретят»
«И налог на воздух введут»
«Этих дураков ничему жизнь не учит...еще политиками себя называют»
Екатерина Брязгунова