«Помрет пол-России» — идея депутата возмутила россиян

Идея введения сухого закона на территории Подмосковья возмутила россиян, сообщает DEITA.RU.

Российские СМИ опубликовали информацию о том, что народный избранник Совета депутатов городского округа Щелково Алексей Яковлев предложил ввести запрет на реализацию алкоголя. Подобная акция в стране уже проводилась и получила название сухого закона.

По мнению депутата, подобная мера позволит сократить число совершаемых преступлений, повысить безопасность горожан и повысить привлекательность Щелково.

Подобная мера вызвала бурные протесты среди граждан. Они их высказали в первую очередь в Сети.

«При Горбаче мы это уже проходили. Давайте. Начнут опять гнать всякое и травиться. Перемрет пол-России, им это и надо»

«И будет народ дома самогон гонять, впрочем, как и гоняет!»

«Запретить все: сигареты, алкоголь и интернет! Больше проблем в стране нет! Сажать, как за наркотики!»

«Сам он сто пудов кодирован и его жаба душит что другим можно!!!»

«Вот... Все повторяется. Алкоголь станет валютой, а потом... У народа терпение лопнет…»

«Опять вырубят все сады и виноградники, затем... И опять все по кругу…»

«А потом кушать запретят»

«И налог на воздух введут»

«Этих дураков ничему жизнь не учит...еще политиками себя называют»

Екатерина Брязгунова