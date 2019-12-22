Память о Сталине увековечили приморские коммунисты

Во Владивостоке открыли памятную доску с барельефом Сталина, сообщает DEITA.RU по материалам Приморского отделения КПРФ.

Расположили памятную доску на фасаде здания по Партизанскому проспекту, 12, где располагается штаб-квартира приморских коммунистов. Ее торжественное открытие прошло 21 декабря и было приурочено к 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина.





Как прокомментировали приморские «красные», сбор денег на установку мемориальной доски провели всем миром – на добровольные пожертвования коммунистов и сочувствующих граждан.

В праздничной церемонии приняли участие руководители крайкома КПРФ, представители местных партийных отделений со всего Приморского края, комсомольцы, сторонники КПРФ. Участники церемонии возложили к памятной доске красные гвоздики.

21 декабря пикеты и митинги в память Иосифа Сталина прошли по всей стране. К существующим памятникам возложили цветы, а в Чебоксарах открыли памятник новый. Во Владивостоке из сохранившихся объектов, названных в честь вождя советского государства, можно выделить железнодорожный тоннель имени Сталина, открывшийся в 2019 году после ремонта.

Дмитрий Санников