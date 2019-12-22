Новости
Как создать новогоднее настроение, рассказали россияне
22 Декабрь 2019, 13:31
Приморское ЖКХ на пороге кризиса
22 Декабрь 2019, 13:05
Память о Сталине увековечили приморские коммунисты
22 Декабрь 2019, 12:43
Мандарины уже не в моде
22 Декабрь 2019, 11:57
Недоброе утро: вандалы бьют стекла машин во дворе
22 Декабрь 2019, 11:33
За зубами в Китай едут россияне
22 Декабрь 2019, 10:59
Структурный передел: Дума пошла на конфликт с администрацией
22 Декабрь 2019, 10:38
Расписание ЕГЭ 2020 официально утверждено
22 Декабрь 2019, 09:54
Память о Сталине увековечили приморские коммунисты
Во Владивостоке открыли памятную доску с барельефом Сталина, сообщает DEITA.RU по материалам Приморского отделения КПРФ.
Расположили памятную доску на фасаде здания по Партизанскому проспекту, 12, где располагается штаб-квартира приморских коммунистов. Ее торжественное открытие прошло 21 декабря и было приурочено к 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина.
Как прокомментировали приморские «красные», сбор денег на установку мемориальной доски провели всем миром – на добровольные пожертвования коммунистов и сочувствующих граждан.
В праздничной церемонии приняли участие руководители крайкома КПРФ, представители местных партийных отделений со всего Приморского края, комсомольцы, сторонники КПРФ. Участники церемонии возложили к памятной доске красные гвоздики.
21 декабря пикеты и митинги в память Иосифа Сталина прошли по всей стране. К существующим памятникам возложили цветы, а в Чебоксарах открыли памятник новый. Во Владивостоке из сохранившихся объектов, названных в честь вождя советского государства, можно выделить железнодорожный тоннель имени Сталина, открывшийся в 2019 году после ремонта.
Дмитрий Санников