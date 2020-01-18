«Понты превыше всего»: о Владивостоке 90-х и родителях

Необычная история о стремлении владивостокцев продемонстрировать собственную «крутость» опубликована на портале Pikabu, сообщает DEITA.RU.



События, которые якобы вспоминает автор, произошли в 1994 году. Сам он выполнял электромонтажные работы в одной из школ Владивостока. В то время, по его словам, родители учеников старались показать свой высокий статус с помощью автомобилей, привозя школьников на занятия на дорогостоящих или служебных машинах: «в общем, понты превыше всего». Каждый такой случай подробно обсуждался самими детьми.

Но один из родителей в какой-то момент превзошел всех остальных.

«Слышу тарахтение, а понять, откуда тарахтит, не могу. И тут вижу: на школьный стадион садится вертолет МИ-6. Вылез папаша с лампасами на штанах и сыну напутствие дает, типа, учись», – пишет автор сообщения.

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Наталия Лебедева