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«Понты превыше всего»: о Владивостоке 90-х и родителях
Необычная история о стремлении владивостокцев
продемонстрировать собственную «крутость» опубликована на портале Pikabu,
сообщает DEITA.RU.
События, которые якобы вспоминает автор, произошли в 1994 году. Сам он выполнял электромонтажные работы в одной из школ Владивостока. В то время, по его словам, родители учеников старались показать свой высокий статус с помощью автомобилей, привозя школьников на занятия на дорогостоящих или служебных машинах: «в общем, понты превыше всего». Каждый такой случай подробно обсуждался самими детьми.
Но один из родителей в какой-то момент превзошел всех остальных.
«Слышу тарахтение, а понять, откуда тарахтит, не могу. И тут вижу: на школьный стадион садится вертолет МИ-6. Вылез папаша с лампасами на штанах и сыну напутствие дает, типа, учись», – пишет автор сообщения.
Редакция не несет ответственность за достоверность опубликованной на портале истории.
Наталия Лебедева