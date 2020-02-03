Понятие опьянения изменила ГИБДД

ГИБДД внесла в новый кодекс об административных нарушениях коварную строку «и иные вызывающие опьянения», сообщает DEITA.RU.

Жесткие наказания для нетрезвых водителей предусматривает новый Коап. Если таковой вез в машине ребенка младше 16 лет, то она заплатит штраф не 30, а 50 тысяч рублей и лишится прав на срок от 2 до 3 лет.

Забрать машину со штрафстоянки после принятия изменений в Кодекс будет только после уплаты соответствующего штрафа. Кроме того, попавшийся нетрезвым за рулем водитель не сможет водить свою машину до суда из-за временного ограничения прав управления, вводить которое сможет непосредственно инспектор ГИБДД.

Дороже обойдется и отказ от медосвидетельствования: таким водителям грозит штраф до 40 тысяч рублей и лишение прав от 2 до 3 лет.

Примечательно, что ГИБДД изменила само понятие опьянения. Помимо выявления этанола, наркотических и психотропных веществ в него добавляются «иные вызывающие опьянение».

«Ну вот, теперь реально за Корвалол штрафовать будут», - комментируют пользователи в Сети.

Напомним, недавно жителя Москвы лишили прав за проблемы с сердцем: он утверждает, что был трезв, однако за несколько дней до поездки употреблял «Корвалол».