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Попал в яму: автоюрист рассказал, как получить деньги
Ежедневно тысячи российских автомобилистов (и их машины)
страдают от ям и колдобин, оставленных коммунальщиками без внимания. Впрочем, с
последних иногда удаётся взыскать ущерб. О том, как это сделал автоюрист из
Оренбурга, он рассказал на популярном автомобильном форуме, сообщает DEITA.RU
В марте 2014-го Александр Баканов выехал на отцовском «Лексусе» поздно вечером — по делам. По пути, как водится, возникла немалых размеров лужа. Углядеть сквозь толщу воды наличие ямы, уверен юрист, и тогда и сейчас, сродни лотерее. Повезет - не повезёт. В тот раз — не повезло. Пробил не только два колеса, но и днище.
Однако автоюрист Александр не был бы собой, если бы не вспомнил важный аспект, прямо прописанный в законодательстве: требования по ГОСТУ к дорожным ямам. Исходя из них, таковые не должны быть больше 5 сантиметров в глубину, и 60 - в длину. Иначе есть все основания обращаться в суд, и требовать от ответственных за плохое состояние дорог компенсацию за причинённый авто ущерб.
Александр Баканов, будучи юристом, уверен — необязательно быть его коллегой, чтобы следовать простому алгоритму. Позвонил в ГИБДД, подождал приезда сотрудника. После следует настаивать на том, чтобы он зафиксировал все обстоятельства ДТПм(в том числе размеры, расположение и глубину ямы). В случае с Александром, яма находилась в луже. Из-за чего ему пришлось с двойной силой настаивать на своём.
В итоге на руках у пострадавшего автомобилиста — справка о ДТП и акт о выявленных недостатках содержания дорог. После следует провести дополнительную независимую экспертизу (обычно платную) и идти в суд. В зависимости от итогов экспертизы и будет назначена определённая сумма компенсации. При наличии всех необходимых документов у любого автомобилиста шансов будет не меньше, чем у опытного автоюриста.
Евгений Черемухин