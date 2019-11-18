Поплыли: ледяной ад сменился бассейном в столице

Сегодня в центре столицы властвовала не только метель и ледяные порывы ветра, но и вода с ледяной крошкой. Так, в отдельных районах города машины практически «плыли», сообщает DEITA.RU.

Так, по видео, которое разошлось по многим социальным сетям, видно, как машины практически «проплывают» по улице, залитые водой выше стекол. Некая отчаянная горожанка смело противостоит водяной стихии, уходя по тротуару практически по колено в воде. Местные жители узнали это место – в районе Воропаева.

«Какой ужас. А я сегодня только упала на льду. Правда, не сильно, ничего не повредила… но было довольно неприятно», «Сегодня утром шел – ничего не видно было – снег прямо в глаза летел, буквально резал их», «Три часа ушло на дорогу из Тихой в центр города», «Шел с Казанского моста на Эгершельде пешком до вокзала. Вышло быстрее, чем если бы поехал на транспорте», - комментаторы в социальных сетях активно делятся своими переживаниями.

Напомним, утром город сковали 10-балльные пробки. Отдельные улицы и даже целые улицы оказались заблокированы ледяной дорогой и жесткими заносами. Отмечается, что приморцам не стоит «расслабляться» - вечерняя дорога домой для многих тоже будет не из легких.

Александра Маслова