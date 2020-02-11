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Поправка о материнском капитале внесена в Госдуму
Пособия на детей начнут получать по-новому
Инициатива президента России Владимира Путина о расширении программы материнского капитала внесена в Госдуму, сообщает DEITA.RU.
Поправка главы государства касается возможности использования государственных средств, выдаваемых за рождение ребёнка, для строительства жилого дома на садовом участке.
Это изменение дополнит многие другие меры по улучшению программы материнского капитала, за которые в первом чтении уже проголосовали депутаты Госдумы.
Напомним, что число этих изменений входит продление программы до конца 2026 года, а также выплата уже за первого ребёнка.