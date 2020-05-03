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Поправки изменят отношения соседей на дачах

огород, дача

В настоящее время в стране обсуждаются поправки в Гражданский кодекс, которые будут регулировать отношения между дачниками

В настоящее время в стране обсуждаются поправки в Гражданский кодекс, которые будут регулировать отношения между дачниками, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РГ». Основной принцип - взаимоуважение.

Сейчас поправки затрагивают три самых популярных вопроса среди дачников: высокие постройки, канализация и сжигание мусора. Так, по первому вопросу постройка не должна будет превышать трех этажей или 20 метров, если будет иначе, то ответственные чиновники могут попросить снести постройку, того же касается и вопросов высоких заборов и деревьев перекрывающих свет.

Вторым вопрос может стать проблема шумящих соседей или тех, которые постоянно мешают. Например, жгут мусор или громко отдыхают, тогда их поведение мешает не только соседям, но и всему дачному участку. Видеозапись такого поведения поможет привлечь граждан к ответственности.

Еще одним вопросом раздора может стать канализация, стекающая на участок. В этой ситуации хозяину необходимо обратится в соответствующие органы и зафиксировать факт правонарушения. Вопрос морального ущерба можно будет решить в суде.

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