Поправки в Конституцию дадут россиянам лишний выходной

Кремль передумал проводить голосование за поправки в Конституцию на выходных в апреле, сообщает ИА DEITA.RU. Обе выбранное ранее даты не подходят для массового голосования – уверены эксперты.



Как пишет РБК со ссылкой на свои источники в Кремле, голосование по поправкам в Конституцию хотят провести 22 апреля. В этом году дата выпадает на среду – ради голосования этот день сделают выходным.

Ранее сообщалось о том, что голосование по поправкам хотят провести в апреле. Изначально выбирали 12 или 26 апреля. Однако ни одна из них не подошла: 12 апреля будет Вербное воскресенье – россияне пойдут в церковь, а 26 числа многие уедут на дачи.

Напомним, поправки в Конституцию России предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. В частности, предлагается закрепить необходимость индексации пенсий и соцвыплат, а также ограничение количества президентских сроков.