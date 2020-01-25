Поправки в Конституцию может внести каждый приморец

Предложения приморцев по внесению изменений в Конституцию страны принимает экспертный совет при Законодательном Собрании региона, сообщает DEITA.RU.

Об этом стало известно в ходе открытого заседания Общественной палаты Приморского края, прошедшего 24 января. Как отметил председатель регионального консультативно-совещательного органа Борис Ступницкий, послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию экспертное сообщество и граждане оценили как «прорывное и историческое».





Председатель Законодательного Собрания Приморского края, член рабочей группы по подготовке предложений по внесению изменений в Конституцию России Александр Ролик напомнил участникам заседания основные поправки в главный документ страны, предложенные Президентом России Владимиром Путиным. Касаются они перестройки государственной системы управления и усиления механизмов защиты конституционных прав и свобод. Госдуму предлагается наделить полномочиями по утверждению кандидатуры председателя правительства, а затем и федеральных министров. Значительно усиливается роль Госсовета, в работе которого принимают участие главы всех регионов. Конституционно закрепляются его статус и роль в политической системе страны. Уточняется взаимодействие между государственными органами власти и органами местного самоуправления. Отдельное внимание уделено социальным гарантиям: закреплению в Конституции регулярной индексации пенсий и установлению минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Александр Ролик, только что вернувшийся из Москвы, рассказал о деятельности рабочей группы. А также о собственной инициативе по закреплению в Конституции нормы о возможности федеральным органам власти размещаться в субъекте федерации. Как считает Александр Ролик, эта формулировка поможет приблизить федеральную власть к регионам.

Приморский край в числе первых регионов страны начал работу над поправками в Конституцию. В регионе создан специальный экспертный совет, который возглавил высокопрофессиональный юрист, бывший ректор ДВФУ, доктор юридических наук Владимир Курилов. Координировать работу совета будет спикер Законодательного Собрания, заслуженный юрист России Александр Ролик.

Как отметил председатель Законодательного Собрания, рабочей группой принято решение по внесению изменений в Конституцию в рамках поправок, предложенных Президентом России, уточняя и развивая их. При этом основы конституционного строя страны не меняются.

Каждый приморец может предложить свои инициативы по изменению главного закона страны, предоставив их в региональный экспертный совет. Их можно направить как в виде бумажном, таки по электронной почте на адрес экспертного совета lawkur@gmail.com и Законодательного Собрания Приморского края pravo@zspk.gov.ru

Дмитрий Санников