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Поправки в Конституцию обойдутся россиянам как выборы президента
Предположительно, голосовать придется 22 апреля
«Миллиарды за «галочку»: Единый день голосования по
поправкам в конституцию обойдется государству в 14 млрд. рублей, сообщает ИА DEITA.RU.
По информации источников в Кремле, за день голосования по вопросу предлагаемых президентом Путиным поправок в отечественную конституцию налогоплательщикам придется выложить 14 миллиардов рублей. Такую цифру озвучивает близкий к власти Telegram-канал «Как-то вот так».
Подготовка к единому дню голосования идет полным ходом. В осведомленных кругах наиболее вероятной датой называют 22 апреля, однако президент Путин окончательное утверждение оттягивает, чтобы внести необходимые «конченые штрихи».
Примечательно, что в эти дни в Сенеже проходит своеобразное совещание вице-губернаторов российских регионов по стратегии проведения дня голосования.
Согласно инсайдам из Кремля, необходимые показатели требуют обеспечить с минимальным привлечением админресурса. Столичных политтехнологов уже отправили в наиболее «сложные» регионы. Также сообщается, что базовые лекала кампании — слоганы, айдентика, материалы — почти готовы к утверждению и запуску.
Главным «получателем» денег станет компания «ИМА-консалтинг», которая также работала на выборах-2018.
Политтехнологи пока точно не знают, как именно привлечь на выборы достаточно большой электорат. Это голосование в аппарате президента станет для многих сотрудников определяющим. Справятся - получат повышение. Нет - станут мишенью кадровых решений.
Если вспоминать предыдущие массовые голосования, то сумма сопоставима. Так, согласно информации ЦИК, на 17,5 миллиардов были потрачены на последние президентские выборы в 2018 году. Большинство средств ушло на оплату труда сотрудников избиркомов. Также значительные деньги ушли в рекламу и информирования населения.
Отметим, что стоимость народного голосования в России неизменно растет. Так, в 2004 году из федеральной казны на президентские выборы было выделено «всего» 4,3 миллиарда рублей. На финансирование выборов 2 марта 2008 года, когда Владимир Путин временно сложил полномочия, было потрачено 5 миллиардов 124 миллиона 956 тысяч рублей - эти данные также озвучивал Центризбирком.
Однако уже через четыре года, в 2012 году, расходы на выборы существенно возросли. В ходе президентской избирательной кампании Центральная избирательная комиссия потратила 10 млрд рублей из федерального бюджета.
Очевидно, что президентские выборы и единый день голосования - все-таки процедуры неравнозначные по важности. Тем не менее, затратность грядущего события объясняется не только необходимостью обширной работы политтехнологов, но и техническими нюансами.
Например, ЦИК уже анонсировал новое мобильное приложение, которое даст россиянам доступ ко всей актуальной информации - в том числе по конкретным пунктам поправок - в любом месте в любое время.