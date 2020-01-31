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6 Декабрь 2019, 18:15

Поправки в Конституцию обсудили на парламентской площадке

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Общее собрание региональной парламентской ассоциации стало важной площадкой обсуждения законопроекта о поправке к Конституции

Парламентская  ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье",  общее собрание которой  сегодня проходит во Владивостоке,  стала  авторитетной площадкой обсуждения законопроекта о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти", внесенного в Госдуму Президентом России, сообщили DEITA.RU в Законодательном Собрании Приморского края.

Спикеры региональных парламентов лично присутствовали 15 января 2020 года на церемонии оглашения послания Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию РФ, в котором глава страны обозначил ряд концептуальных подходов к вопросам государственного устройства и внутренней политики и предложил важные конституционные поправки, направленные на укрепление российской государственности.

В тот же день распоряжением Президента России была создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, куда бы включен председатель Парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье", спикер парламента Приморья Александр Ролик. А 20 января в Государственную Думу внесен проект закона "О совершенствовании   регулирования отдельных вопросов организации публичной власти". Принятие законопроекта в первом чтении дает возможность проводить его общественное обсуждение и вносить дополнения и изменения ко второму чтению.

Александр Ролик рассказал, что активное обсуждение закона о поправке уже ведется в Приморском крае. При Законодательном Собрании создан Экспертный совет, куда вошли юристы высокой квалификации, представители юридической науки, федеральных и краевых органов власти, депутаты. Возглавляет Экспертный совет профессор ДВФУ, доктор юридических наук Владимир Курилов. Совет уже провел два заседания, на которых выработаны конкретные предложения для внесения в обсуждаемый законопроект. В настоящее время они уже направлены в рабочую группу по установленной форме.

Члены Парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" поддержали внесенный Президентом России законопроект о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти".

Председатель Парламентской ассоциации "Дальний восток и Забайкалье", спикер парламента Приморья Александр Ролик предложил членам парламентской ассоциации также включиться в обсуждение и направлять конкретные предложения от своих территорий, касающиеся положений законопроекта.

Дмитрий Санников

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