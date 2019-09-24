Поправки в налоговый вычет устанавливают депутаты

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам рассмотрели проект поправок в важный краевой закон во втором и третьем чтениях, сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

Поправки краевой закон "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций" позволят большему количеству налогоплательщиков получить инвестиционный налоговый вычет.

Данный законопроект был принят депутатами в первом чтении в июле текущего года. Напомним, проект закона Приморского края "О внесении изменений в Закон Приморского края "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций" внесен в Законодательное Собрание губернатором Приморского края. Он подготовлен в целях реализации перечня поручений Президента России Владимира Путина, а также в соответствии с изменениями Налогового кодекса, согласно которым с 2018 года появилась возможность для налогоплательщиков уменьшать суммы налога на прибыль организаций, подлежащие зачислению в бюджет субъекта, на инвестиционный налоговый вычет.



Инвестиционный вычет вправе применять организации, расположенные на территории Приморского края и осуществляющие виды экономической деятельности по наиболее значимым отраслям промышленности, влияющим в большей степени на развитие экономики региона, это: "Добыча полезных ископаемых"; "Обрабатывающие производства"; "Производство машин и оборудования"; "Строительство и ремонт судов" и другие направления.



Выступая на заседании председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, в частности, отметил: "Ко второму чтению от администрации Приморского края в проект закона поступили поправки, подготовленные департаментом экономики, которые расширяют перечень категорий налогоплательщиков имеющих право на применение инвестиционного налогового вычета". К ранее указанным добавлены "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство"; "Транспортировка и хранение".



Законопроект приморские парламентарии планируют рассмотреть во втором и третьем чтении на ближайшем заседании Законодательного Собрания.

Дмитрий Санников