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Поправки в налоговый вычет устанавливают депутаты

24 Сентябрь 2019, 10:55

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Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам рассмотрели проект поправок в важный краевой закон во втором и третьем чтениях, сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

Поправки краевой закон "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций" позволят большему количеству налогоплательщиков получить инвестиционный налоговый вычет.

Данный законопроект был принят депутатами в первом чтении в июле текущего года. Напомним, проект закона Приморского края "О внесении изменений в Закон Приморского края "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций" внесен в Законодательное Собрание губернатором Приморского края. Он подготовлен в целях реализации перечня поручений Президента России Владимира Путина, а также в соответствии с изменениями Налогового кодекса, согласно которым с 2018 года появилась возможность для налогоплательщиков уменьшать суммы налога на прибыль организаций, подлежащие зачислению в бюджет субъекта, на инвестиционный налоговый вычет.

Инвестиционный вычет вправе применять организации, расположенные на территории Приморского края и осуществляющие виды экономической деятельности по наиболее значимым отраслям промышленности, влияющим в большей степени на развитие экономики региона, это: "Добыча полезных ископаемых"; "Обрабатывающие производства"; "Производство машин и оборудования"; "Строительство и ремонт судов" и другие направления.

Выступая на заседании председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, в частности, отметил: "Ко второму чтению от администрации Приморского края в проект закона поступили поправки, подготовленные департаментом экономики, которые расширяют перечень категорий налогоплательщиков имеющих право на применение инвестиционного налогового вычета".  К ранее указанным  добавлены "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство"; "Транспортировка и хранение".

Законопроект приморские парламентарии планируют рассмотреть во втором и третьем чтении на  ближайшем заседании Законодательного Собрания.

Дмитрий Санников

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