«Попросите США печатать доллары для коррупционеров»: новый закон обсуждают в Сети

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Депутат Госдумы намерен приравнять взяточничество к курению,
сообщает DEITA.RU.
Депутат Госдумы Виталий Пашин выступил с необычным предложением. Парламентарий, как сообщает Ura.ru, считает необходимым маркировать сцены с получением взятки в кино.
По мнению депутата, плашка с предупреждением о том, что взяточничество может привести к уголовке, должна выскакивать каждый раз, когда в кино или сериале показана подобная сцена. Сейчас так делают только со сценами курения.
Депутат объясняет свою позицию тем, что такое преступление, как дача или получение взятки – серьезное уголовное преступление. Но из-за кинематографа многие считают это нормальным явлением и даже пытаются предлагать взятки.
Пользователи соцсетей были возмущены идеей депутата:
«Надо на крупных купюрах написать что за дачу взятки - статья. А на долларах тоже (попросить ФРС США чтоб для России только такие доллары печатали)»
«Так чиновники в основном взятки и берут - вот им и разъясняйте.»
«В думах крутите. И разные с детками больными истории там же.»
Елена Миронова