telegr wh call

Новости

ГИБДД готовит массовые облавы водителям

27 Декабрь 2019, 13:15

Власти поддержат аграриев Дальнего Востока рублем

27 Декабрь 2019, 13:00

«Утеплился»: дерзкий похититель «сработал» под видеокамерой

27 Декабрь 2019, 12:45

Контрафактный алкоголь исчез с полок магазинов

27 Декабрь 2019, 12:30

«Лошадь сбила машину» - ДТП с опрокидыванием произошло на трассе

27 Декабрь 2019, 12:15

«Это наш остров»: японцы высадились на Курилах

27 Декабрь 2019, 12:00

Гонки автобусов привели к ДТП во Владивостоке

27 Декабрь 2019, 11:33

Мышь вернулась на площадь Владивостока

27 Декабрь 2019, 11:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Попросите США печатать доллары для коррупционеров»: новый закон обсуждают в Сети

доллар

Депутат Госдумы намерен приравнять взяточничество к курению, сообщает DEITA.RU.

Депутат Госдумы Виталий Пашин выступил с необычным предложением. Парламентарий, как сообщает Ura.ru, считает необходимым маркировать сцены с получением взятки в кино.

По мнению депутата, плашка с предупреждением о том, что взяточничество может привести к уголовке, должна выскакивать каждый раз, когда в кино или сериале показана подобная сцена. Сейчас так делают только со сценами курения.

Депутат объясняет свою позицию тем, что такое преступление, как дача или получение взятки – серьезное уголовное преступление. Но из-за кинематографа многие считают это нормальным явлением и даже пытаются предлагать взятки.

Пользователи соцсетей были возмущены идеей депутата:

«Надо на крупных купюрах написать что за дачу взятки - статья. А на долларах тоже (попросить ФРС США чтоб для России только такие доллары печатали)»

«Так чиновники в основном взятки и берут - вот им и разъясняйте.»

«В думах крутите. И разные с детками больными истории там же.»

Елена Миронова

Читайте также:

Генерал таможни арестован по подозрению в коррупции

10:0: коррупции в России нанесли удар

Коррупционные нарушения нашли у 300 депутатов и 14 глав

Популярное

«Аж дверь оторвало» - жесткое ДТП произошло на одной из приморских трасс

Государство "умывает руки": Кремль начинает приватизацию

Новый начальник Уголовного розыска назначен в Приморье

Медведев объявил охоту на курильщиков
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...