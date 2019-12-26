«Попросите США печатать доллары для коррупционеров»: новый закон обсуждают в Сети

Депутат Госдумы намерен приравнять взяточничество к курению, сообщает DEITA.RU.



Депутат Госдумы Виталий Пашин выступил с необычным предложением. Парламентарий, как сообщает Ura.ru, считает необходимым маркировать сцены с получением взятки в кино.

По мнению депутата, плашка с предупреждением о том, что взяточничество может привести к уголовке, должна выскакивать каждый раз, когда в кино или сериале показана подобная сцена. Сейчас так делают только со сценами курения.

Депутат объясняет свою позицию тем, что такое преступление, как дача или получение взятки – серьезное уголовное преступление. Но из-за кинематографа многие считают это нормальным явлением и даже пытаются предлагать взятки.

Пользователи соцсетей были возмущены идеей депутата:

«Надо на крупных купюрах написать что за дачу взятки - статья. А на долларах тоже (попросить ФРС США чтоб для России только такие доллары печатали)»

«Так чиновники в основном взятки и берут - вот им и разъясняйте.»

«В думах крутите. И разные с детками больными истории там же.»

Елена Миронова