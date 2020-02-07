Популяция речной рыбы сократится в России из-за теплой зимы

Теплая и бесснежная зима 2019-20 года может стать причиной уменьшения популяции рыбы во внутренних водоемах страны, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Опрошенные специалисты газеты подтвердили факт, того что популяция рыбы скорей всего упадет через 2-3 года. Произойдет это из-за неблагоприятных условий в весеннее половодье. Во время прихода весны воды может не хватить, в результате чего икра останется на берегу, потому что вода быстро спадет.

Под угрозой популяция большинства видов речных рыб: караси, лещи, плотва, вобла и другие, исключение составляют осетра и лососевые виды. Отдельно эксперты выделяют Волгу, где может произойти гибель потомства, а в последующем и уменьшение популяции.

Однако это не единственная проблема: отсутствие льда на реках также может стать причиной сокращения популяции рыб. Выпавший снег сразу же попадал в реку, а не оставался на весну на период таяния.

Эколог Александр Фомин считает, что рыбаки зимой вылавливают 15-20% рыбы, но из-за отсутствия льда в этом году они выловили только 10%. В связи с этим природе самостоятельно придется избавиться от лишней популяции. Худший сценарий – это сокращение популяции в половину из-за болезни.

По мнению опрошенных экспертов, до наступления необратимых последствий еще есть время, если количество осадков придет в норму, тогда кризис пройдет менее заметно. Также работы по сохранению популяции проводят специалисты Росрыболовства.