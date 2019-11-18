telegr wh call

Новости

Пользователи соцсетей в шоке от выходки многодетной матери

19 Ноябрь 2019, 02:00

Экономисты признали: россияне беднеют

19 Ноябрь 2019, 01:15

Китайцы раскритиковали Россию

19 Ноябрь 2019, 00:30

Стоимость билетов на Дальний Восток меняется

18 Ноябрь 2019, 23:45

«За милых дам»: губернатор исполнил женские просьбы

18 Ноябрь 2019, 23:15

Обиделся ли Кремль на слова Лукашенко, сказали журналистам

18 Ноябрь 2019, 22:45

Власти дадут прибавку к пенсии этим категориям

18 Ноябрь 2019, 22:15

Кому законодательно повысят зарплаты, сказали в Госдуме

18 Ноябрь 2019, 21:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Популярная пара блогеров из Японии оценила культурные преимущества Владивостока

фото

Известные японские журналисты и популярнейшая в стране супружеская пара инстаграмеров Бон и Пон посетили Приморье в рамках ознакомительных туров по государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы. В рамках своего визита Бон и Пон познакомились с культурной жизнью дальневосточной столицы, сообщает DEITA.RU

Подобные ознакомительные туры являются новым видом продвижения территории, который, тем не менее, позволяет получить экономические эффект и раскрыть туристский потенциал Приморья для иностранной аудитории. Зачастую, после того, как блогеры-иностранцы рассказывают о тех или иных местах Владивостока и Приморья, их соотечественники первым делом пытаются туда попасть.

Эти процессы дают иностранным авиакомпаниям возможность увеличить частоту своих рейсов во Владивосток. Так, с 2018 года на этом направлении появилось девять иностранных перевозчиков, в том числе японские компании ANA и JAL, которые начнут выполнять рейсы во Владивосток со следующего года.

На минувших выходных представители японских СМИ посетили некоторые знаковые места региона, в том числе, бухту «Стеклянная», «Штыковские пруды», «Изумрудную долину», Владивостокскую крепость, кампус ДВФУ и др.

Японские блогеры Бон и Пон, которые прославились в Японии своими парными нарядами, специализируются, как правило, на культурных мероприятиях. Во Владивостоке они посетили Мариинский театр, местные храмы и церкви, а также другие светские места.

Читайте также:

Год с Гуменюком: Как глава Владивостока хотел повысить себе зарплату, а повысил антирейтинг

«Бедный-богатый Гуменюк»: стала известна реальная зарплата мэра Владивостока

Мэрия Владивостока объявила войну СМИ

Популярное

Ледяной аттракцион: города Приморья оказались изолированы

«Звездные» дома потекли в приморском городе: фото

Горожанке не разрешили забрать сына из детского сада

Радоваться рано: синоптики дали прогноз
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...