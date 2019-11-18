Популярная пара блогеров из Японии оценила культурные преимущества Владивостока

Известные японские журналисты и популярнейшая в стране супружеская пара инстаграмеров Бон и Пон посетили Приморье в рамках ознакомительных туров по государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы. В рамках своего визита Бон и Пон познакомились с культурной жизнью дальневосточной столицы, сообщает DEITA.RU

Подобные ознакомительные туры являются новым видом продвижения территории, который, тем не менее, позволяет получить экономические эффект и раскрыть туристский потенциал Приморья для иностранной аудитории. Зачастую, после того, как блогеры-иностранцы рассказывают о тех или иных местах Владивостока и Приморья, их соотечественники первым делом пытаются туда попасть.

Эти процессы дают иностранным авиакомпаниям возможность увеличить частоту своих рейсов во Владивосток. Так, с 2018 года на этом направлении появилось девять иностранных перевозчиков, в том числе японские компании ANA и JAL, которые начнут выполнять рейсы во Владивосток со следующего года.

На минувших выходных представители японских СМИ посетили некоторые знаковые места региона, в том числе, бухту «Стеклянная», «Штыковские пруды», «Изумрудную долину», Владивостокскую крепость, кампус ДВФУ и др.

Японские блогеры Бон и Пон, которые прославились в Японии своими парными нарядами, специализируются, как правило, на культурных мероприятиях. Во Владивостоке они посетили Мариинский театр, местные храмы и церкви, а также другие светские места.