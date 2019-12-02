telegr wh call

Новости

Путин открыл газопровод в Китай

2 Декабрь 2019, 20:15

Популярная соцсеть согласилась сотрудничать со спецслужбами

2 Декабрь 2019, 20:00

Хабаровск обошел Владивосток

2 Декабрь 2019, 19:45

Госдума повышает стоимость Интернета

2 Декабрь 2019, 19:30

Власти требуют платить за воду из уличной колонки

2 Декабрь 2019, 19:15

Фонд «Навстречу переменам» открыл школу социального предпринимательства на YouTube

2 Декабрь 2019, 19:07

Полмиллиарда Почта России потратит на саморекламу

2 Декабрь 2019, 19:00

Минстрой согласовал спецпрограмму по переселению сахалинцев из аварийного жилья

2 Декабрь 2019, 18:46

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

Популярная соцсеть согласилась сотрудничать со спецслужбами

компьютер

Социальная сеть TikTok подписала соглашение о сотрудничестве с Министерством общественной безопасности Китая, сообщает DEITA.RU по материалам доклада Австралийского института стратегической политики.

TikTok – китайская социальная сеть весьма специфичной направленности. Она нацелена прежде всего на обмен видеосообщениями. В российском сегменте чаще всего можно встретить девушек, танцующих перед камерой, а также их зрителей. Всего в мире насчитывается уже более полумиллиарда пользователей ТикТока.

Стартап ByteDance  - владелец ТикТока подписал с министерством общественной безопасности КНР соглашение о сотрудничестве. Теперь все полицейские подразделения министерства должны будут завести аккаунт в этой соцсети. Ключевое же в соглашении то, что документ также предполагает расширение офлайн-взаимодействия с министерством. О чем именно идет речь, не уточняется.

По данным доклада Австралийского института стратегической политики, с правительством и спецслужбами КНР также сотрудничают Alibaba, Tencent, Huawei, ZTE, всего в докладе упоминается 20 компаний. Среди прочего, они занимаются развитием технологий искусственного интеллекта в интересах китайских властей.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Twitter оградили от политической рекламы

Россияне пожаловались на сбои в работе популярной соцсети

Соцсети загонят пользователей в депрессию

Популярное

Россияне могут забыть про пенсии

Верховный суд ответил на самые популярные вопросы в сфере ЖКХ

Мощный циклон принесет снегопады в регион

Любимый россиянами деликатес оказался вреден
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...