Популярная соцсеть согласилась сотрудничать со спецслужбами

Социальная сеть TikTok подписала соглашение о сотрудничестве с Министерством общественной безопасности Китая, сообщает DEITA.RU по материалам доклада Австралийского института стратегической политики.

TikTok – китайская социальная сеть весьма специфичной направленности. Она нацелена прежде всего на обмен видеосообщениями. В российском сегменте чаще всего можно встретить девушек, танцующих перед камерой, а также их зрителей. Всего в мире насчитывается уже более полумиллиарда пользователей ТикТока.

Стартап ByteDance - владелец ТикТока подписал с министерством общественной безопасности КНР соглашение о сотрудничестве. Теперь все полицейские подразделения министерства должны будут завести аккаунт в этой соцсети. Ключевое же в соглашении то, что документ также предполагает расширение офлайн-взаимодействия с министерством. О чем именно идет речь, не уточняется.

По данным доклада Австралийского института стратегической политики, с правительством и спецслужбами КНР также сотрудничают Alibaba, Tencent, Huawei, ZTE, всего в докладе упоминается 20 компаний. Среди прочего, они занимаются развитием технологий искусственного интеллекта в интересах китайских властей.

Дмитрий Санников