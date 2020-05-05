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17 Февраль 2020, 14:13

Популярная точка общественного питания сгорела дотла во Владивостоке

пожар

Сейчас на месте ведутся пожарные работы

Ларек на Первой Речке, где в докарантинные времена торговали уличным фастфудом, сгорел во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU.

Фото прислал в редакцию очевидец.

По его словам, дым от пожара распространялся на много метров – видно было издалека. При приближении стало ясно, что загорелась точка общественного питания – на сегодняшний день закрытая из-за режима самоизоляции.

- Выгорел практически полностью ларек с шаурмой, давно на этом месте стоял, - рассказал очевидец.

Кроме того, известно, что на месте возгорания уже активно работают пожарные – как минимум пятеро человек уже борется с пламенем. 

Александра Маслова

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