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Популярная точка общественного питания сгорела дотла во Владивостоке
Сейчас на месте ведутся пожарные работы
Ларек на Первой Речке, где в докарантинные времена торговали уличным фастфудом, сгорел во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU.
Фото прислал в редакцию очевидец.
По его словам, дым от пожара распространялся на много метров – видно было издалека. При приближении стало ясно, что загорелась точка общественного питания – на сегодняшний день закрытая из-за режима самоизоляции.
- Выгорел практически полностью ларек с шаурмой, давно на этом месте стоял, - рассказал очевидец.
Кроме того, известно, что на месте возгорания уже активно работают пожарные – как минимум пятеро человек уже борется с пламенем.