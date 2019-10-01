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Популярное лекарство оказалось опасным
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Препараты срочно изымают из аптек, сообщает DEITA.RU.
В аптечной продаже в России обнаружили опасное лекарство. Нарушения в технологии производства выявил Росздравнадзор.
Как сообщает ведомство, опасными для здоровья оказались антибиотики производства Нидерландов. Из аптек изымают антибиотик «Флемоклав Солютаб» компании «Астеллас Фарма Юроп Б.В.».
Всего под запрет продажи в России попали две серии лекарства - 18Е04/62, 18D07/62. Причина претензий Росздравнадзора в несоответствии документации и состава партии.
Сообщается, что ответственные органы на местах обязаны проконтролировать изъятие из аптек и уничтожение антибиотика.
Елена Миронова