Популярное лекарство оказалось опасным

Препараты срочно изымают из аптек, сообщает DEITA.RU.



В аптечной продаже в России обнаружили опасное лекарство. Нарушения в технологии производства выявил Росздравнадзор.

Как сообщает ведомство, опасными для здоровья оказались антибиотики производства Нидерландов. Из аптек изымают антибиотик «Флемоклав Солютаб» компании «Астеллас Фарма Юроп Б.В.».

Всего под запрет продажи в России попали две серии лекарства - 18Е04/62, 18D07/62. Причина претензий Росздравнадзора в несоответствии документации и состава партии.

Сообщается, что ответственные органы на местах обязаны проконтролировать изъятие из аптек и уничтожение антибиотика.

Елена Миронова