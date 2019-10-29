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Популярного блогера «арестовали» в Приморье
Творческая группа из Уссурийска продолжает развлекать публику своими оригинальными видеороликами. Так, на этот раз создатели фейкового чиновника, решающего все проблемы горожан быстро, а главного — эффективно, председателя Исполнительного комитета Виталия Наливкина инсценировали задержание популярного блогера Приморья, сообщает DEITA.RU.
Так, в популярном паблике barakuda_usk появилось видео о том, что блогера Уссурийска Марка Чернослива задержали за распространение фейковых новостей.
Судя по кадрам, Марк Чернослив осуществлял свою деятельность из подвального помещения. На странице блогера регулярно появлялись различные материалы, в которых проходили нелицеприятные отзывы о российских чиновниках и госслужащих, в том числе самого Наливкина. Отмечается, что Марка Чернослива больше года якобы разыскивала полиция.
Видео получилось у творческой группы весьма интересное, оценил даже сам Марк Чернослив, разместив в своей странице ролик. Подписчики популярного уссурийского блогера тут же отреагировали, отметив: «Годно» и «Наливкин перешёл на сторону зла».
Стоит отметить, что значительная часть видео, которые творческая группа снимала ранее, были более социально ориентированные. Они рассказывали о насущных проблемах людей.
Екатерина Брязгунова