За проверку взялся Роскомнадзор, сообщает DEITA.RU.



Китайское приложение TikTok стало безумно популярным у детей и подростков. Однако чем больше в нем становится пользователей, тем больше жалоб на сервис поступает. Самое популярное обвинение - распространение детской порнографии.

Как пишет Life, за проверку TikTok уже взялся Роскомнадзор. Если наличие порно обнаружат, то приложение в России заблокируют. Именно так произошло, например, в Индонезии. Слишком часто в этой стране жаловались на порно в приложении, что его заблокировали. Правда, на время.

Эксперты уверены: как такового порно в приложении нет. Фильтры не позволяют добавлять такой контент. Но все же ролики с полуобнаженными людьми присутствуют. Кроме того, известно о том, что многие взрослые регистрируются в сервисе и специально ищут на нем детей. Просят прислать фотографии эротического содержания. Еще одна опасность: сервис показывает всех пользователей в радиусе 80 км.

В пресс-службе TikTok в России ответили, что постоянно внедряют новые меры по защите пользователей.

Елена Миронова