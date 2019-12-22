Популярную соцсеть заподозрили в разведке

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Военно-морские силы США запретили морякам пользоваться китайским приложением TikTok, сообщает DEITA.RU.

Как пишет Business Insider, решение принято в рамках борьбы с «существующими и возникающими угрозами». Пользователи мобильных устройств, которые не удалят приложение, будут отключены от внутренней сети военно-морских сил.

TikTok – китайская социальная сеть весьма специфичной направленности. Она нацелена прежде всего на обмен видеосообщениями. В российском сегменте чаще всего можно встретить девушек, танцующих перед камерой, а также их зрителей. Всего в мире насчитывается уже более полумиллиарда пользователей ТикТока.

Дмитрий Санников

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