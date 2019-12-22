Новости
Донбасс готовит обмен пленными
23 Декабрь 2019, 01:21
«Работает ОМОН»: главного Деда Мороза охраняют надежно
23 Декабрь 2019, 00:34
Путин откроет Крымский мост уже завтра
22 Декабрь 2019, 23:24
Парк отдыха с настоящим маяком открылся на Дальнем Востоке
22 Декабрь 2019, 22:13
Президент решил отказаться от пенсии
22 Декабрь 2019, 21:28
Следком рассказал о перестрелке в центре города
22 Декабрь 2019, 20:01
Воду отключат в домах Владивостока: адреса
22 Декабрь 2019, 19:44
Популярную соцсеть заподозрили в разведке
22 Декабрь 2019, 19:18
Популярную соцсеть заподозрили в разведке
Военно-морские силы США запретили морякам пользоваться китайским приложением TikTok, сообщает DEITA.RU.
Как пишет Business Insider, решение принято в рамках борьбы с «существующими и возникающими угрозами». Пользователи мобильных устройств, которые не удалят приложение, будут отключены от внутренней сети военно-морских сил.
TikTok – китайская социальная сеть весьма специфичной направленности. Она нацелена прежде всего на обмен видеосообщениями. В российском сегменте чаще всего можно встретить девушек, танцующих перед камерой, а также их зрителей. Всего в мире насчитывается уже более полумиллиарда пользователей ТикТока.
Дмитрий Санников