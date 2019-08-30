Стало известно, от каких продуктов стоит отказаться, чтобы избежать проблем со здоровьем, сообщает DEITA.RU.

Эксперты Роскачество предостерегли россиян от употребления чипсов и картофеля фри. Как отметили в организации, эти популярные продукты содержат токсичное вещество — акриламид. Оно образуется при приготовлении блюд путём обжарки и запекания.

Акриламид давно используется в производстве полимеров. О его естественном возникновении в пище при приготовлении стало известно в начале 2000-х годов.

При этом, отмечается, что при поедании жареного мяса, различных снеков или выпечки в организм может попадать несколько микрограммов акриламида, высокие концентрации которого могут влиять на здоровье негативным образом.

Так, например, в Европе уже запущена программа по снижению акриламида, в том числе снижение температуры термической обработки и добавление ферментов, которые не дают аминокислоте вступать в реакцию с сахаром.

Дмитрий Шевченко