Новый закон может лишить россиян привычных продуктов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Исполнительный директор компании, объединяющей в России бренды Nestle, Danone, PepsiCo и многие другие Алексей Поповичев обратился к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с соображением о том, что выполнение некоторых требований закона "Об органической продукции" ставит под угрозу наличие импортных органических продуктов на полках магазинов и грозит поставщикам и ретейлерам миллиардными убытками.

Соответствующий закон, о котором идёт речь в письме, вступает в силу с 1 января 2020 года. В послании также указывается, что в настоящее время в российских магазинах представлен широкий ассортимент зарубежной органической продукции, которая имеет международные сертификаты, выданные в основном в Евросоюзе.

На упаковках нанесен знак соответствующих систем сертификации, в том числе надпись "органический", что до вступления в силу вышеуказанного закона позволяет продвигать эти товары. Однако с 1 января будущего года такая продукция становится запрещенной.

В Минсельхозе рассказали изданию, что письмо Поповичева в настоящее время рассматривается.

Дмитрий Шевченко