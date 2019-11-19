Популярные службы такси грубо нарушают закон

Согласно исследованию экспертов, порядка трети автомобилей популярных служб такси предоставляют услуги без разрешений, сообщает DEITA.RU. Почти у 40% автомобилей нет специальных символов – колпаков и шашечек.

Двести пятьдесят автомобилей от известных служб такси, занимающихся перевозками в столице России, подверглись анализу. Исследование проводилось Транспортной ассоциацией московской агломерации, как сообщает «Российская газета». В восьми популярных службах автоперевозчиков были заказаны услуги такси, после чего в процессе поездки оценивались визуальные данные автомобиля. Что касается разрешений на перевозку – эксперты обратились к официальному реестру на сайте правительства Москвы. Кроме указанных нарушений, в Москве не всегда соблюдается и требование по цвету автомобиля. Согласно изменениям от февраля 2017 года, в Москве и Подмосковье службы такси должны быть представлены в единой цветовой гамме, преимущество отдаётся белому и жёлтому цветам. Исследователи установили, что порядка 12,5% игнорируют требование относительно цвета.

Стоит отметить, что представители такси по-разному отреагировали на данные исследования. Нашлись несогласные с данными аналитиков, другие же проигнорировали запросы от издания.

Софья Корф